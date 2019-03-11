İşçi derneğinden çalışanlara deterjan

Bordan üretilen ilk deterjan işçilere uygun fiyata dağıtıldı.

Düzce'de fabrika işçileri tarafından kurulan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, meslektaşları için yaptıkları sosyal yardım çalışmalarına devam ediyor. Yaşanan ekonomik sıkıntıların önüne geçmek ve işçilere destek olmak amacıyla iş adamlarının desteğiyle aldıkları ürünlerini işçilere ucuza satan dernek, Delta Alfa fabrikasında bu kez ucuz fiyata deterjan dağıttılar.

İşçilerin ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla daha önce patates, soğan, şeker, un gibi gıda ürünleri dağıtan Düzce İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sedat Mıhçı, ilk kez bordan üretilen yerli ve milli olan deterjanla işçileri buluşturduklarını söyledi.

Mıhçı, “Mili değerlerimize sahip çıkmak adına düşündük ve güzel oldu. Daha ekonomik şartlarda, marketten aldıkları fiyatın altında ulaştırdık. Elimizden geldiğince devam etmeye çalışacağız” diye konuştu.