İşçilerden anlamlı ziyaret

Delta Alfa Çorap Fabrikası ve Düzce İşçileri Dayanışma Derneği, 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın kabrini ziyaret etti.

Düzce'de gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler ile adından sıklıkla bahsedilen Düzce İşçileri Dayanışma Derneği ve Dünya'ya ihracat yapan Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları 15 Temmuz'u unutmadı. Düzce'nin 15 Temmuz şehidi olan Ankara Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda görevi başındayken şehit edilen 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ı Beyköy beldesinde bulunan kabri başında ziyaret etti. Ailesi ile de görüşme sağlayan işçiler ve fabrika çalışanları ailenin her zaman yanında olduklarını kendilerini çocukları olarak görmelerini istediler.