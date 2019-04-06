İşçilerden örnek davranış

İşçi Derneği, bu kez evleri oturulamayacak kadar kötü olan 5'i çocuk 6 kişinin yaşadığı aileye yardım elini uzattı. Ailenin yarım kalan evi tamamlandı.

Düzce İşçileri Yardımlaşma Derneği üyeleri yardım elini uzatmaya devam ediyor. Dernek üyeleri, Kabalak köyünde oturan ve 5 çocuğu ile 2 katlı ve çökmek üzere olan evde yaşamak zorunda kalan Sevim Gürel'in evini tamamladı. Tamamen işçilerin kendi aralarında topladığı paralarla yapılan tek katlı eve Düzce'deki iş adamları da destek olarak daha kullanılır hale getirdi. İşçiler kendi elleriyle eve kum, kiremit ve tuğla taşırken bazı kadın işçiler de boya yaparak destek oldu.

Dernek Başkanı Sedat Mıhçı aileyi başlarını sokacakları bir eve kavuşturdukları için mutlu olduklarını belirterek, "Düzce İşçileri Dayanışma Derneği olarak böyle bir ailenin olduğunu öğrendik ve araştırma yapmaya başladık. Yaptığımız araştırmalar sonrasında oturdukları evin, oturulacak durumda olmadığını gördük. Ancak evin yanında inşaat halinde bir ev daha vardı. Bu evi oturulacak hale getirmek için çalışmalara başladık. Şu anda evin az bir işi kaldı ve 2 gün içerisinde oturmaya uygun hale gelecek. Evi Düzce'de çalışan işçi arkadaşlarımızın yardımıyla ve özellikle Delta Alfa Çorap yönetiminin katkılarıyla bu hale getirdik. İnşallah birkaç gün içinde teslim edeceğiz. Harç karan, tuğla taşıyan, mutfak dolabı yapan arkadaşlarımız bize yardımcı oluyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar" diye konuştu.

5 çocuğu ile kaldığı kötü koşullardan daha iyi bir eve kavuşan Sevim Gürel çok mutlu olduğunu belirterek, "Sağ olsunlar arkadaşlar durumumuzdan haberdar olmuşlar. Yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oturulmayacak durumdaydı. Çocuklarımı bu yaşa çok zor getirdim. Ama artık söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum. İşçi arkadaşlar yetişti Allah razı olsun" dedi.

İşçi Derneği daha önceden de ameliyat olması gereken bir kız çocuğunun ameliyat masrafını karşılamış çalışanların mutfak masraflarına katkı sağlamak adına ucuz un, şeker, yağ dağıtmıştı.