Işıklı kavşakta 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Düzce'de D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Olimpiyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan M. G. idaresindeki 54 AFF 779 plakalı otomobil ışıklı kavşakta ilerlerken kavşak içerisinden çıkarak kent merkezine ilerleyen N. O. idaresindeki 81 T 1995 plakalı otomobile ardından kayarak yine kavşak içerisinde bekleyen F. Y. idaresindeki 81 AK 455 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler M.G. ile N.O. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.