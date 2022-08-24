Işıksız kavşak yapımına başlandı

Düzenlemeyle şehir içi trafik akışının seri, etkin ve güvenli olması sağlanacak.

Düzce Atatürk Devleti Hastanesi ile D-100 karayolunun şehir merkezi bağlantılarından olan caddelerde yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Düzce Belediyesi tarafından kavşak düzenlemesi başlatıldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan kavşak düzenlemesi ışıksız olacak ve araçların güzergâhları ayrılarak seri bir akış sağlanacak.

Fen İşlerinin kavşakta yol ve kaldırım çalışmalarının adından Destek Hizmetleri Müdürlüğü alana girerek kavşakta ışıklandırma ve yön tabela çalışması yapacak.