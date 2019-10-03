Işıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza'da 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde D-100 karayolu Hal Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Erdal D.'nin kullandığı 34 HN 1163 plakalı otomobil, Hal Işıklı Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Serkan Y.'nin kullandığı otomobil duramayarak önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Tuğba Y. yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza yapan araçlar nedeniyle D-100 karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Olimpiyat Kavşağı'nın kapalı olması nedeniyle Düzce şehir merkezine gitmek isteyen sürücüler de kavşaktaki yoğunluğa eklenince uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.