İşletmelerin geleceği erken e-faturaya geçişle şekilleniyor

Ülkemizde vergi mükelleflerine getirilen e-Fatura zorunluluğunun ciro oranının her sene daha da düştüğünü ve yakın gelecekte bütün işletmelere e-Fatura zorunluluğunun gelebileceğine dikkat çeken Feyza Akdemir "İlerleyen yıllarda zorunluluk tüm ülke dahilinde olacak ve e-Fatura geçiş maliyetlerinin zorunlulukla paralel olarak yükselecek. Geçiş talebi arttıkça maliyetlerin artması ve geçiş yapmayan kullanıcıların sistemle adapte olma sürecinde zorlanması gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ayrıca e-Fatura sistemini kullanan rakipler de rekabeti artırıyor" dedi

e-Faturaya geçiş işlemlerinin zorunluluk içerisine girmeden de yapılabileceğini işaret eden Akdemir, "Bu aşamada geçiş yapan işletmelerin maliyetlerini azaltmasına ve sisteme daha kolay adapte olarak rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlıyor" ifadelerinde bulundu.

"İş ve finans yükünü hafifletiyor"

Feyza Akdemir, Bilsoft Yazılım olarak bu geçiş sürecinde oluşacak iş ve finans yükünü en aza indirgemek ve işletmelerin yanında olmak adına ücretsiz e-fatura ve ücretsiz e-fatura danışmanlığının yanı sıra hediye 750 kontörle KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizerek konuşmasını sonlandırdı.