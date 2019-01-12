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İsmetpaşalı öğrenciler gözetimsiz sınav oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulunda öğrenciler, öğretmenleri olmadan sınava girdiler.


Gözetimsiz sınav uygulaması, İsmetpaşa Ortaokulunda da gerçekleştirildi. "Biz hepimiz öğrenme yolculuğundayız. İsterim ki bir okul çıksın gözetimsiz sınav yapıyoruz desin. İsterim ki bir başka okul eleştirel düşüncenin örneği olsun" açıklamasından yola çıkarak gözetimsiz sınav uygulamasının ilkini gerçekleştirildi.


Eğitimciler “Öğrencilerimize güveniyor ve inanıyoruz. Onlar sahibi olmadıkları bilgiyi izinsiz olarak değil, öğrenerek elde edeceklerdir” dediler.

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