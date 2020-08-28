Istakalar Zafer Kupası için yarışıyor

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 3 Bant Bilardo Zafer Kupası, 74 sporcunun katılımı ile başladı. 74 sporcunun katılımıyla başlayan turnuva 4 gün sürecek ve müsabakalar hafta içi 17.00'da hafta sonu ise 11.00'da start alacak.

“Tarih Senin Zafer Senin” sloganıyla başlayan Zafer Haftası etkinlikleri kapsamındaki 3 Bant Bilardo Zafer Kupası'nın bilardo sporu sevenler tarafından yakından takip etmesi bekleniyor.