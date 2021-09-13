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İstanbul Caddesi ağaçlandırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’nde gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları kapsamında sökülen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmesinin ardından cadde yeşillendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin İstanbul Caddesi'nde gerçekleştirdiği düzenleme çalışmaları kapsamında sökülen ağaçların yerine yeni ağaçlar dikilmesinin ardından cadde yeşillendi.


Düzce Belediyesi İstanbul Caddesi'nde değişim çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başladı. Değişim kapsamında kent estetiği düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Ağaçlar söküldü, asfalt söküldü, kaldırımlar kaldırıldı. Onlarca yıldır yapılmayan alt yapı yenilendi. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni kaldırımlar yapıldı. Son olarak ise bölgede ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Yeni dikilen ağaçlar ise rengarenk çiçekleri ile dikkat çekti.

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