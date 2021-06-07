İstanbul Caddesinde ikinci etap başlıyor

Faruk Özlü'nün "Şehrin kalbinde büyük dönüşüm" sloganı ile başlattığı "Kent Estetiği" Projesinin ikinci etap çalışmaları önümüzdeki hafta başlanacak. Başkan Özlü, taş örme işlemine hazır hale getirilen caddede uygulanacak çalışmaların detaylarını paylaştı.

Düzce Belediyesi Cedidiye Meydanı ve Millet Bahçesini kavuşturacak olan "Kent Estetiği" projesinin ikinci etabı için kolları sıvadı. Faruk Özlü'nün "Kapanmayı fırsata çevireceğiz" açıklamasının ardından ilk etap çalışmaları kısa sürede tamamlanarak Cadde taş örme işlemine hazır hale getirilmişti. Başkan Özlü ikinci etap çalışmalarının önümüzdeki hafta başlayacağını açıklayarak taş örme, ağaç dikimi ve kent mobilyalarının yerleştirilme işlemlerinin kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

13 bin metrekare doğal taş döşenecek

Başkan Özlü, "Kent Estetiği Projesi" kapsamında İstanbul Caddesi ikinci etap çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Düzce Belediyesi olarak 'Kent Estetiği Projesi' kapsamında kapanma sürecini fırsata çevirerek ilgili müdürlüklerimiz ve ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışıp caddeyi taş örme işlemine hazır hale getirmiştik. İkinci etap çalışmalarımız kapsamında cadde üzerine Bazalt taşı ve granit olmak üzere toplam 13 bin metrekare doğal taş örme işlemi gerçekleştireceğiz."

Ağaçlar dikilerek kent mobilyaları yerleştirilecek

Doğaltaş örme işlemi ile eşzamanlı olarak kent mobilyalarının yerleştirilmesi ve ağaç dikim çalışmalarının da uygulanacağını söyleyen Başkan Özlü; "Taş örme çalışmalarımız ile birlikte eş zamanlı olarak diğer eksikleri de kısa sürede tamamlayacağız. Cadde boyunca 52 adet kent mobilyası, 42 adet çöp kovası, 47 adet büyük ağaç, 66 adet küçük ağaç olmak üzere 113 adet ağacın dikim işlemini de bu süreçte tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Beklediğimize değecek bir dönüşüme imza atmış olacağız”

24 saat esasına göre titiz bir çalışma yapılacağını kaydeden Başkan Özlü; “Cadde üzerinde yapacağımız çalışmalarda hassas davranarak kimseyi mağdur etmemeye özen göstereceğiz. Gündüz esnaflarımızın işini sekteye uğratmamak için dükkan önlerinde geceleri çalışacağız. Gündüzleri ise gerekli tedbirleri alarak orta alanda taş örme işlemini gerçekleştireceğiz. Yüklenici firma ile gerekli sözleşmelerin yapılmasıyla birlikte iş yoğunluğuna göre Ziraat Bankası önünden başlayarak Valilik önü için Fen İşleri Müdürlüğümüzün koordinatörlüğünde gerekli çalışmaları aynı hızda tamamlayacağız. Daha sonr ise kademeli olarak cephe giydirme ve tek tip tabela uygulamasını başlatacağız. Beklediğimize değecek bir dönüşüme imza atmış olacağız. Millet Bahçesi, Kent Estetiği Projesi ve Cedidiye Meydan Projemizin tamamlanması ile birlikte bu bölge baştan aşağıya yenilenmiş ve modernize edilmiş olacak. 'Düzce Bizim Evimiz' diyerek çıktığımız bu yolda, şehrimize modern ve estetik bir görünüm kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.