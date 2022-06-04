İhlas Haber Ajansı

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İstanbul Caddesinde motosiklet denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İstanbul Caddesi motosiklet kullananlara yönelik denetim gerçekleştirdi.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğine kapatılan alanları, yasak olmasına rağmen ısrarla kullanarak yayaların can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Araç trafiğine kapatılan ve tamamen yayalaştırılan İstanbul Caddesi'nde, başta motosikletler olmak üzere tüm motorlu taşıt giriş çıkışlarına yönelik Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine caddeye girmemeleri yönünde uyarılar yaptı.


Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada yayalaştırılan İstanbul Caddesinde motosikletlere yönelik denetimlerin sıklıkla devam edeceği belirtildi.

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