İstanbul Caddesi'ne motosiklet girişi yasak

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen denetimlerde evrak kontrolü yapılan taşıt sürücülerine uyarı ve cezai yaptırım uygulandı.

Düzce Belediyesi şehri merkezinin muhtelif noktalarında özellikle yaya trafiğini engelleyecek durumlara karşı denetim çalışmalarını sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği halinde yürütülen denetimler yalnızca yaya trafiğine açık olan İstanbul Caddesi üzerinde motorlu araç kullananlara evrak kontrolü yapılarak yasak alan içinde motorlu taşıt kullanmaktan uyarıda bulunuldu. Caddeye motorlu taşıt girmemesi konusundaki yönetmeliğe birden fazla kez aykırı davranan araç sürücülerine ise cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde belirli periyotlarla denetimlerin devam edeceğini aktararak “Emniyet ekiplerimizle birlikte yürüttüğümüz denetimlerde İstanbul Caddesi üzerindeki yaya trafiğine tehlike oluşturacak unsurları ortadan kaldırıyoruz. Bugünkü denetimlerimizde 12 motor kullanıcısının evraklarını kontrol ederek yasak alanda motorlu araç kullanımından uyarı ve işlem yaptık. Caddeye motorlu araçların girişi ile ilgili tüm detaylar ilgili yönetmelikte yer alıyor, saatleri bellidir. Bu saatler dışında yasak alanda araç kullanan vatandaşlarımız ne yazık ki cezai yaptırım ile karşılaşacaklar. İstanbul Caddesi'nde özellikle motor kullananlar tehlikeli sürüş bir yana yayaların da hareketini kısıtlıyor. Bu konuda bir kez daha uyarmakta fayda var. Serbest saatler dışında İstanbul Caddesi'ne her türlü motorlu aracın girişi yasaktır” ifadelerini kullandı.