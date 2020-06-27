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İstanbul Milletvekili Arkaz,"Akçakoca bizim evimiz gibidir"

MHP İstanbul Milletvekili Dr.

Hayati Arkaz, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti. Başkan Yanmaz, Hayati Arkaz'ın ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Hayati Arkaz Akçakoca'da olmaktan duyduğu mutluluğu, Akçakoca'yı ve Akçakocalıları sevdiğine değindi. Arkaz, “Bende Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Akçakocalar bizi sevmiş bağrına basmış biz de onları çok seviyoruz. Akçakoca bizim evimiz gibidir. Batı Karadeniz'in İncisi ve Düzce ilinin denize açılan tek kapısı olan bu cennet köşede yaşayanlar çok şanslı. Okan Başkan ile Akçakoca daha güzel yerlere geleceğinden şüphemiz yok'' dedi.

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