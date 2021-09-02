İstanbul ve Muhla'da kaldırımla Düzce taşları ile kaplanıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin bünyesinde çalışmalarına devam eden Beltaş bünyesinde üretilen doğal kaldırım taşları, İstanbul İstiklal Caddesi ile Muğla Bodrum Yalıkavak Palmarinaya döşendi.

Düzce Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden Beltaş, markalaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda bünyesinde doğal taşlardan yapılan kaldırım taşlarını ilk olarak Düzce'de İstanbul Caddesi'ne yerleştirdi. Doğal taşlar dikkat çekince, İstanbul'un en önemli caddelerinden birisi olan İstiklal Caddesi'ne de döşendi. Beltaş ekipleri bununla da yetinmeyerek Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Palmarina'nın alanında da kaldırım taşı yenilemesi yapıldı.