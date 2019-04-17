İstekalarını konuşturdular

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilardo İl Temsilciliğinin düzenlediği 23 Nisan 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.


Düzce'de bilardo sporunun yeniden hak ettiği değeri alması için başlatılan mücadele turnuvalarla devam ediyor. Elit sporlar arasında gösterilen bilardo branşında Düzce'de ilgi de her geçen gün artıyor. Bilardo il temsilciği son olarak 23 Nisan 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası düzenledi. Joker Bilardo Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonaya 42 sporcu katıldı. Beş gün süren 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasında birinci Şamil Özçelik, ikinci Özkan Kocabıyık olurken Burak Menekay ve Aydın Tüney üçüncü oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdür Vekili Ramazan Azın ile Bilardo İl Temsilcisi Fatih Kerim Öztürk takdim etti.

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