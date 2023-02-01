İstihdam çalışmaları hızlandırılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan organize sanayi bölgeleri ve fabrikaların artması ile birlikte istihdamın artması için yapılan çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de istihdamın artması için çalışmalar hızlandırıldı. İl genelinde bulunan 5 organize sanayi bölgesinin her geçen gün büyüyerek, işçi çalıştırması ile birlikte Düzce'nin işsizlik sorununun ortadan kalkması için çalışmalar destekleniyor. Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında istihdamının artırılması görüşüldü. İstihdam çalışmalarının hızlandırılması için tüm konuların ele alındığı toplantıda, kişilere mesleği eğitimlerde verilecek.