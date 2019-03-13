İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstiklal Marşı'nın kabulü anıldı

Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi.

Düzce Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, il protokolü ve öğrenciler katıldı.


Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde “İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü”nün 98'inci yılı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Kurtuluş Savaşı oratoryosu ve piyesinin gösterildiği etkinliğe Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende öğrencilerin performansı izleyicilerden büyük alkış alırken program sonunda protokol üyeleri öğrencilerin gününü tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.