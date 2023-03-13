İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi.

Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programa, Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Belediyesi Başkanı vekili Hüdaver Gösterişli, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiirler okundu. Öğrencilerin gösterisi büyük ilgi gördü. Program sonunda Vali Cevdet Atay, Başsavcı Yasin Emre öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.