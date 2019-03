İstiklal Marşının Kabulünü kutladılar

DÜZCE(İHA) –Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, Rektör Nigar Demircan Çakar, “12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” nedeniyle birer kutlama mesajı yayınladılar.

Vali Zülkif Dağlı mesajında “Yüce Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde her türlü olumsuzluğa rağmen Kurtuluş Savaşını kazanarak bize bu güzel vatanı emanet etmiştir. Tarihten silinmek istenen bir milletin, hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan, tarihi belge niteliğindeki İstiklal Marşı, bir Milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Vatansever kimliğiyle Anadolu işgalinin en zorlu dönemlerinde, milli mücadeleye büyük destek veren Mehmet Akif Ersoy, ölümsüz eserleri, fikirleri, idealleri, örnek kişiliği ve mütevazı hayatıyla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Ay “İstiklal Marşı milletimizin aynasıdır”

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin inancını, gücünü, cesaretini ve fedakarlığını en iyi şekilde ortaya koyan şiirleri kaleme aldı. Milletimizin istiklâl mücadelesini, Müslüman coğrafyamızın imanını destanlaştırdı. Ortak fikir ve hislerimizi ölümsüzleştirdi. İstiklal Marşı, milli mücadelenin en çetin dönemlerinde halkımıza büyük bir cesaret ve moral aşıladı. İstiklal Marşı'nın her bir satırı, Türk milletinin kahramanlığını, vatan sevgisini, milli mücadelemizi en veciz biçimde ortaya koyuyor. Her dönemde bizlere Türklüğün asaletini ve şerefini hatırlatan, vatan ve bayrak sevgisini her nesle aşılayan İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98'inci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Rektör Çakar “İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancı haykırmaktadır”

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise “Kurtuluş Savaşımıza güç vererek, tarihimizi, milli karakterimizi ve onur mücadelemizi içinde barındıran İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tekrar tekrar okunduktan sonra, ayakta alkışlanarak kabul edilmiştir. Karakteriyle ve yaptığı çalışmalarla milletimizin gönlünde taht kuran, Milli Şairimiz ve Büyük Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancı, milletimizin adalete, bağımsızlığına, dinine ve vatanına olan bağlılığını adeta haykırmaktadır. İstiklal Marşımız, geçmişten günümüze hür yaşayan Türk milletinin özgürlüğüne pranga vurulamayacağını da tüm gerçekliğiyle gözler önüne sermektedir. Düzce Üniversitesi olarak, gururla okuduğumuz İstiklal Marşımızın ortaya koyduğu inanç ve kararlılığın, günümüzde de artarak devam etmesini diliyor; bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadelerinde bulundu.