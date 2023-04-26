İşyeri almak isteyen esnafa kredi

Faruk Özlü, Beslanbey Mahallesinde inşası devam eden modern sanayi sitesi dükkanları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Halkbank arasında hazırlanan protokolün detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Faruk Özlü, Kültür Mahallesi'nde bulunan Eski Sanayi Çarşısı esnafına öncelik tanınacak Beslanbey Mahallesi Modern Sanayi Sitesi işyeri fiyatlarını açıklamasının ardından esnaflara bir müjde daha verdi. İşyeri alımlarında kredi desteği sağlanacağını belirten Başkan Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Halkbank arasında hazırlanan ödeme planlarının detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

60 ay vadeli 500 bin TL esnaf destek kredisi

Paylaşımda esnaf destek kredisinin iki farklı meblağ ve ödeme şekliyle düzenlendiğini açıklayan Başkan Özlü “İnşaatı hızla devam eden Modern Sanayi Sitemiz dükkanları için belediyemizin 6 aya kadar taksitlendirme imkanına ilaveten; İki müteselsil kefil ile 60 ay vadeli 500 bin TL Halkbank esnaf destek kredisi. İskan alındıktan sonra 120 ay vadeli 1 Milyon 500 Bin TL Halkbank esnaf destek kredisi imkanı bulunmaktadır. Eski Sanayi Çarşısı esnafımız bu imkanı değerlendirin. Dükkanınızı hemen alın. Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'ya teşekkür ediyor, esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.