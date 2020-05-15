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İşyerinde kafasına ateş eden şahıs ağır yaralandı

Düzce merkez’de gece yarısı iş yerinde kafasına ateş eden bir kişi ağır yaralandı.

Düzce merkez'de gece yarısı iş yerinde kafasına ateş eden bir kişi ağır yaralandı. Şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay; Gece saatlerinde İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş yerinde oturan M. Ç. (24) isimli şahıs silahla kafasına ateş etti. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken aynı iş yerinde bulunduğu iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

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