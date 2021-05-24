İtfaiye aracın içinde sıkışan yaralının hayata tutunmasını sağladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan yaralıya anında müdahale eden itfaiye ekipleri, yaralının hayata tutunmasını sağladı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri, TEM Otoyolu Darıyeri Yörükler mevkiinde önünde ilerleyen tırın dorsesine arkadan çarpan ticari araç içerisinde sıkışan yolcu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, çarpmanın etkisiyle tüm ağ parçaları ve tavanı hasar gören otomobilde yolcu olarak bulunan E.U. isimli şahsın sıkıştığını gördü. Hızlı şekilde yaralının sıkıştığı yerden çıkarılması için mücadele başlatan ekipler, 15 dakika içerisinde kurtardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.