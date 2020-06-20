İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiye aracının kaza anı saniye saniye görüntülendi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de itfaiye aracının karıştığı kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de itfaiye aracının karıştığı kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kaza sırasında bir kişi itfaiye aracının üzerine geldiğini görünce kaçarak canını kurtardı.


Düzce'de öğlen saatlerinde meydana gelen bir yangına müdahale etmek için olay yerine giden merdivenli itfaiye aracı kazaya karıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye sürücüsü kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabilirken, kaza anında bir vatandaş yaralanmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.