İtfaiye binasında çalışmalar hızla ilerliyor

Bu kapsamda 3 ay içinde 4 katın inşaatı biten çalışmalarda kısa sürede ince işçiliğine başlanacak.

Düzce Belediyesi tarafından artan iş yüküne cevap verebilmek, günümüz şartlarına uygun daha modern bir itfaiye teşkilatı için kolları sıvayan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşaatı hızla devam ediyor. 2 Bin 400 metrekare alan içine konuşlandırılacak Düzce Belediyesi yeni İtfaiye Binasının 3 katı 4 ay içinde tamamlandı. Bölgenin en güçlü teşkilatı olacak ve olaylara ilk müdahalede önemli bir rol oynayacak olan İtfaiye binasının kaba inşaatı tamamlandı. Çatı işlerine başlanacak olan inşaatta daha sonra ince işçiliğe geçilecek.

Yangın, kaza, kurtarma gibi hayati olaylara saniyelerle müdahale etmek için Çoban mevkiinde seçilen bölgede yükselmeye başlayan itfaiye binasının en az 25 yıl boyunca ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Batı Karadeniz bölgesinin en modern itfaiye teşkilatını kurmak için büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.

Beklenenden önce hizmete girecek

İtfaiyenin hayati önem taşıyan birimlerden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dr. Özlü, “ Hem şehir içinde olaylara anında müdahale etmek hem de endüstriyel yangınlara da müdahale etmek için itfaiye teşkilatımızı güçlendiriyoruz. Ekipman, araç ve personel sayısını artırırken fiziki şartlara da uygun inşaatımızı da yeniliyoruz. 400 gün olan iş bitirme süresinin çok önünde gidiyoruz. 2020 yılının sonunda başladığımız itfaiye binamızı kısa sürede hizmete alacağız” ifadelerinde bulundu.

Yapı alanı 465 m olarak planlanan yeni itfaiye binasının 460 m'si yeşil alan, 108 m'si su deposu olarak değerlendirilirken, 10 araç kapasitesinin yanı sıra 6 idari oda, üst katında yemekhane, yatakhane, çavuş odası, teras, dinlenme odaları, mescit, spor salonları ve ayrıca misafirhane bulunacak” dedi.