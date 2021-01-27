İtfaiye ekiplerinden hızlı müdahale

Derelitütüncü Mahallesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasının silosunda kıvılcımlar çıktığını fark eden fabrika çalışanları, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hızlı şekilde olay yerine intikal ederek yangına müdahale de bulundu. Toz silosunda kıvılcım atması sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak soğutma yapıldı.