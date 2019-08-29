İtfaiye erinin zor anları

Düzce(İHA) – Düzce'de iki bina arasına sıkışan kediyi kurtarmak için vatandaş ve itfaiye seferber oldu. Kediyi sıkıştığı yerden çıkartan itfaiye eri, korkan kedinin saldırısına uğradı. İtfaiye eri kediyi kafese kapatarak kendini kurtardı.

Olay, Düzce'de Cedidiye Mahallesi Necip Güney Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binada apartman görevlisi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Cabir Cavit, yandaki bina ile arada kalan boşlukta kedi sesi duydu. 3 gündür iki bina arasında yaşayan kedinin kendiliğinden çıkacağını düşünen Cavit, ekmek ve yiyecek vererek kediyi beslemeye başladı. Ancak kediye su veremeyen apartman görevlisi Cabir Cavit, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri boş bir daireden apartman boşluğuna girerek kedinin bulunduğu yeri belirledi. Yapılan kurtarma çalışması sırasında kedi, itfaiye ekiplerine yardımcı olan apartman görevlisi Cabir Cavit'in elini ısırıp tırmaladı. Hırçın kedi elinde eldiven olan itfaiye erinin elini de ısırmaya ve tırmalamaya çalıştı. Bulunduğu yerden itfaiye eri tarafından çıkartılan kedi, apartmanın dış kapısına geldiğinde aniden hırçınlaşarak kendisini kurtaran itfaiye erinin elini ısırmaya çalıştı. İtfaiye eri uzun süre kedi ile mücadele etmek zorunda kaldı. Kediyi sakinleştirmek mümkün olmayınca kedi kafese kapatıldı.

Apartman görevlisi Cabir Cavit, kediyi 3 gündür beslediklerini ifade ederek, “3 gündür iki bina arasında kedinin sesi geliyordu. Biz ekmek, et attık ancak su veremedik. Arkadaşa haber verdim sonra itfaiyeyi aradı. Kurtarmaya çalışırken de elimi ısırdı ve yaralandım” dedi.

Kurtarılan kedi Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerince koruma altına alınırken, kedinin elini ısırdığı apartman görevlisi ise Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.