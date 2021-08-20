İtfaiye inşaatında sona doğru

İnşaat çalışmaları devam eden şantiye alanında su deposu da inşa ediliyor.

Düzce'de 2 bin 400 metrekare alan üzerine inşasına başlanan yeni itfaiye binasının ince ve alçı sıva işlemleri tamamlandı. Kaba inşaatının kısa süre içinde tamamlandığı itfaiye istasyonunda önümüzdeki günlerde izolasyon yapılacak ve mekanik tesisatı da bina içine yerleştirilecek. Olası vakalarda Düzce'nin her bölgesine 7 dakikada müdahale edilebilecek kapasitede olacak olan itfaiye teşkilatının su sorunun da çözülmesi için bina bahçesine su deposu inşaatına başlandı. Ayrıca binanın çatısının kapatılması için de malzemeler temin edilerek çalışma başlatılacak.

Binanın taşları seçildi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bölgenin en güçlü itfaiye teşkilatı olması için çalıştıklarını ve filoya yeni araçlar da kattıklarını bildirdi. Beltaş A.Ş'den itfaiye binasında kullanılacak taşların da seçildiği belirten Başkan Özlü, "İlimizde ve bölgemizde can ve mal kaybının önüne geçmek hatta Türkiye'nin dört bir yanına müdahale edebilecek kabiliyette bir teşkilatımız olacak. Araç ve ekipman donanımımızı artırdık. Yeni ve modern itfaiye binamızı tamamlamak için titiz bir çalışma yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.