İtfaiye Müdürlüğü dezenfekte edildi

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak hızla yayılan Korona Virüs sonrasında Türkiye'de bir çok kentte gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları Düzce'de de devam ediyor. Düzce Belediyesi il merkezinde bulunan tüm kamu binalarında gerçekleştirdiği dezenfektasyon işlemlerini bu sefer İtfaiye Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. İtfaiye hizmet binasının bütün bölümleri dezenfekte edilirken, İtfaiye personellerine de bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, yangın ve diğer vakalarda personellerin dikkatli olunması istendi.