İtfaiye su altı ekibinden gerçeğini aratmayan tatbikat

Boğulmak üzere olan genç kurtarıldı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 'Su Altı ve Üstü Arama ve Kurtarma' ekipleri Melen Çayında nefes kesen eğitim tatbikatı gerçekleştirdi. 30 kişilik ekip, eğitim tatbikatı senaryosu gereği aldıkları ihbarın ardından itfaiye binasından çıkış yaparak, Melen Çayına ulaştı. Senaryo gereği Melen'e giren iki kişiden birini boğulmadan kurtaran ekipler vakayı sağlık ekibine teslim etti.

Ekipler, daha sonra suya bırakılan cansız mankenin bulunması için çalışma başlattı. Büyük bir alanda balık adamlar su altında arama yaptı ve cansız mankene ulaştı. Bot yardımı ile taşınan cansız manken arama kurtarma aracının vinci ile köprünün üzerine çıkarıldı.