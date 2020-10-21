İtfaiye teşkilatı envanterini genişletiyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Eylül ayında gerçekleştirilen ihalenin ardından 30 takım yangından korunma malzemesi ve 5 adet solunum cihazını envanterine kattı. Araç filosunu güçlendirmek için 2 kamyon tipi aracın tam donanımlı hale getirildiği, 3 tam donanımlı yeni aracında filoya katılacağı İtfaiye Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesine kurulacak müfrezenin yanı sıra Çoban bölgesinde yapılacak yeni yerine geçmesinin ardından daha hızlı şekilde ihbarlara müdahale edebilecek.

Geçtiğimiz günlerde itfaiye eri alımı konusunda da adım atarak teşkilatını da güçlendirme yoluna giden İtfaiye Müdürlüğü, Eylül ayında gerçekleştirilen ihaleyle birlikte 30 takım yangından korunma malzemesi ve 5 adet solunum cihazıyla birlikte daha da güçlü hale gelmiş oldu.