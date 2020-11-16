İtfaiye teşkilatının gücüne güç katacak

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait araçların Eylül ayının başında yangın söndürme donanımlarının son teknoloji ile donatılması konusunda başlatılan çalışmalar tamamlandı. Donanım işlemleri biten araçlar, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak teşkilat bünyesine dahil edildi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün itfaiye teşkilatını modernize hale getirme çalışmaları başarı ile sonuçlandı. Yangın müdahale aracı olarak hazırlanmak üzere İzmir'e gönderilen 2 arazöz ile 2 kamyondan 3'ü donanımlarının tamamlanmasıyla birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye getirildi.

6 ton su ve 300 litre köpük

6 ton su ve 300 litre müdahale köpüğü kapasiteli olarak hazırlanan, ayrıca dakikada 3 ton su sağlayacak ithal pompa yerleştirilerek teknik donanımı sağlanan 2 kamyon tipi araç ile 13 ton su kapasiteli yangına müdahale araçlarından biri İtfaiye filosunda aktif olarak kullanılmaya başlandı. Müdürlükten alınan bilgiye göre, donanım ve revize çalışmaları devam eden bir arazözün ise ay sonuna kadar teslim alınarak filoya katılacağı belirtildi.

“Düzce'mize hayırlı olsun”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Her geçen gün büyüyen ve gelişen Düzce için Düzce Belediyesi İtfaiye Teşkilatını da güçlendirdik. Yıllardır Düzce'ye hizmet veren dört aracımızı ekonomik bir bütçeyle son teknolojik donanım ile yenileyerek uzun yıllar hizmet edecek hale getirmiş olduk. Ayrıca aldığımız yangına dayanıklı özel ekipmanlar sayesinde de daha etkin bir müdahale sağlanacak. Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla da çıkan yangınlara anında ve daha hızlı müdahale edilebilecek. Bölgenin en iyi itfaiye merkezine sahip olacağız. Düzce'mize hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.