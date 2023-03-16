İtfaiyeci yaralı sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdü

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması ile kurtarıldı. İtfaiye eri kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara istikameti mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan çelik tel ruloları yüklü Ferdi Ö. idaresindeki 06 BRV 026 plakalı tıra aynı istikamete gitmekte olan Akis K.'nin kullandığı 34 YN 5157 plakalı otomobil çarptı. Tırın arkasına sıkışan otomobil bir süre tır ile birlikte sürüklendi. Olay yerine gelen ekipler otomobil sürücüsünün araç içinden çıkartamayınca Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları uzun çalışma sonucunda otomobili tavanının keserek sürücüyü çıkarttılar.

Sürücüyü itfaiye eri hayata döndürdü

Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartan itfaiye ekibi ile birlikte ilk müdahalesini yapan sağlık ekibi sürücünün kalbinin atmadığını fark etti. Bunun üzerine itfaiye eri kalbi duran sürücüye kalp masajı yaptı. Hayata döndürülen sürücü Akis K. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik 2 şeritten verilirken Ankara istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.