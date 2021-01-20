İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İtfaiyeden baca uyarısı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kış mevsiminde sıklıkla yaşanan baca yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı, yapılması gerekenleri bildirdi.


Kış mevsiminde yaşanan baca yangınlarına karşı itfaiye ekipleri vatandaşları uyardı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca yangınları ile ilgili olarak “Son günlerde yaşanan baca ile alakalı yangınlardan dolayı, baca seviyesinin rüzgarlara karşı tedbir maksadı ile en az çatı üst seviyesinde olması sağlanmalı. Bacalar yılda en az iki kez temizlettirilmeli. Bacalar kesinlikle yakılarak temizlenmemeli. Tıkalı ve iyi çekmeyen bacalar kesinlikle kullanılmamalı. Bacalardaki çatlak ve kırıklar mutlaka onarılmalı. Yakıt kalitesine özen gösterilmeli. Baca yangınlarının çatı yangınlarına sebebiyet vereceği unutulmamalı. Bacada sorun yaşandığında derhal 112 numaralı itfaiye telefonu aranmalı” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.