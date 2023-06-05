İtfaiyeden gençlere yönelik eğitimler sürüyor

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent konseyi Kadın Meclisi ile kurulan gönüllü arama kurtarma ekibine ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı' ile ‘Yangına Müdahale Teknikleri' eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen eğitimlere, Mart ayında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinden oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı.

Düzenlenen eğitim programında İtfaiye Müdürlüğünün uzman personelleri tarafından ‘Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı' ve ‘1. Seviye Yangına Müdahale Teknikleri' konularında uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.