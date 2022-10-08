İtfaiyeden güvenliğiniz için baca temizliğini unutmayın uyarısı

Genç itfaiye erleri kamu ve özel işyerlerine ‘Baca Temizliği' ile ilgili afişler de astı.

Güvenli bir baca çekişi sağlamak ve bacadan kaynaklı yangınları engellemek amacıyla vatandaşları bilgilendiren Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kapı kapı dolaşarak afiş asıp broşür dağıttı. Düzce otobüslerine de afiş asan itfaiye erleri, yolcuları da bilgilendirdi. Baca temizliğinin, can ve mal güvenliği açısından önemini anlatan itfaiye erleri vatandaşlardan da tam not aldı.

Genç itfaiye erleri otobüslerden sonra kamu binalarına ve özel işyerlerine de giderek hem vatandaşları bilgilendirdi hem de binaların camlarına baca temizliğine dikkat çeken afişlerin asılmasını istedi.