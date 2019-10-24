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İtfaiyenin önemini yerinde öğrendiler

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ziyaretlerine gelen miniklere yangın ve acil durumlara müdahale konusunda eğitim verdi.


Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü her yaştan ziyaretçisine kapılarını açmaya devam ediyor. Son olarak Nilüfer Kreşi ve Gündüz Bakımevi öğretmen ve öğrencilerini ağırlayan İtfaiye personeli miniklere yangın ve acil durumlarda yapılacaklarla ilgili bilgiler verdi. İtfaiye teşkilatının görev yetki ve sorumluluklarını da anlatan personeller yangına müdahale çalışmalarında kullanılan ekipmanları da yakından tanıttı. Küçük ziyaretçilerin itfaiye çalışmalarına gösterdikleri ilgi ve merak ise gözlerinden okundu.

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