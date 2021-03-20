İtfaiyeyi gören kısıtlamayı unutup sokağa çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde bulunan site içerisinde kombiden çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiyeyi gören site sakinleri meraklı gözlerle olayı takip etti.

Olay, Düzce'nin Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içerisindeki A.S.'ye ait evin kombisinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Ev ahalisi hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kombinin sigortasından çıkan dumanları kontrol altına aldı. Site içerisine itfaiye ekiplerini gören vatandaşlar ise sokağa döküldü. Meraklı gözlerle ne olduğunu anlamaya çalışan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Sokağa çıkan vatandaşların yanı sıra balkonlarına çıkan vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle izledi. Polis ekipleri kısıtlama olduğunu hatırlatarak vatandaşları evlerine gönderdi. Yangında maddi hasar meydana geldi.