İzmitli öğrencilerden Düzce Üniversitesi'ne ziyaret

Kocaeli Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek; Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mühendislik Fakültesi ziyaretiyle başlayan bilgilendirme gezisinde, Fakülte öğretim elemanları, üniversite adayı öğrencilere laboratuvarları gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversitenin ve mesleki eğitimin öneminin de anlatıldığı ziyarette öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında da Düzce Üniversitesi öğretim elemanları açıklamalarda bulundu.

Teknoloji Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni de ziyaret eden Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri, burada öğretim elemanlarından, bölümler ve uygulamaları hakkında bilgiler edindi. Düzce Üniversitesi öğrencileriyle ortak derslere de giren misafir öğrenciler, ders izleme imkanı da elde etti. Kampüste gerçekleştirdikleri geziden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren üniversite adayı öğrenciler, gösterilen ilgiden dolayı Düzce Üniversitesi çalışanlarına teşekkür etti.