İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmaları konuşuldu

Fen Edebiyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın davetli konuşmacısı Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik şehrinin tarihsel süreci, tiyatronun yapılışı, Osmanlı dönemi çini işlemeleri ve tiyatronun özellikleri gibi konulara değindi.

İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmalarının 1980-2006 yılları arasında Bedri Yalman tarafından başlatıldığını ve 2016 yılından itibarense Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile kendilerinin ekip olarak kazıya devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, yıllarca süren çalışmalarda sona geldiklerini, restorasyon çalışmalarının ardından alanın ziyarete 2023 yılında açılacağını sözlerine ekledi.