Jandarma denetledi Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ceza yazdı

Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu'nda Jandarma ekipleri ve Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde uygulama yaptı. Uygulamada 15 araca 23 bin TL cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri ayrıca ilçe yollarında da sürücülere kuş uçurtmadı.

Düzce - Zonguldak Karayolu üzerinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı trafik kısım amirliği ekipleri ve Bolu Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleri ortak trafik uygulamasına imza attı. Uygulama sırasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden ve evrakları eksik olan sürücülere ceza yağdırdı. Jandarma ekiplerinin uygulama yaptığı araçlarda kurallara aykırı bulunan araçlara Bolu Ulaştırma bölge Müdürlüğü ekipleri cezai işlem uyguladı.

İlçe yollarında da kamyon sürücüleri cezadan kaçamadı

Diğer taraftan Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe yollarında da yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulama yaptı. Akçakoca-Düzce Karayolu, Yığılca ve Gölyaka ilçe yolu ile Aydınpınar köy yolunda yük taşıyan araçlar denetlendi. Uygulamalarda 294 araç denetlenirken 25 araca 29 bin 155 TL cezai işlem uygulandı. 4 Araç ise trafikten men edilirken 2 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.