İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma ekipleri 24 bin 673 kök kenevir ele geçirdi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 673 kök kenevir bitkisi ile 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 24 bin 673 kök kenevir bitkisi ile 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM ekipleri ile Kaynaşlı İlçe Jandarma ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Çamormanı köyü'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 24 bin 673 kök kenevir bitkisi ve 12 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Ç.A. ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.