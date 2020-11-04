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Jandarma ekipleri 4 kilo uyuşturucu yakaladı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahıs gözaltına alındı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında K.A. isimli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan takip başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından K.A isimli şüphelinin Çilimli ilçesi Yeniköy Köyündeki evine baskın düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ve Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda poşet içinde 3 bin 950 gram esrar, iki ayrı cam kavonoz içerisinde 365 gram esrar, kağıda sarılı 3 gram esrar olmak üzere toplam 4 bin 318 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli K.A. 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı.

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