Jandarma ekipleri kaçak çalışan yabancıları yakaladı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'de son zamanlarda meydana gelen adli olayların faili olması muhtemel yabancı uyruklu şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 35 Afgan uyruklu şahıs yakalandı.

Düzce İlinde son zamanlarda yaşanan faili meçhul adli olayların ardından düğmeye bastı. Olayların şüphelisi olabilecek şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatan jandarma ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Hurdacılar Sitesi'ne baskın yaptı. Yapılan baskında 35 Afgan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet ve 6735 Uluslararası İş Gücü Kanununa Muhalefet suçlarından işlem yapıldı. Ayrıca yakalanan şahıslar hakkında sınır dışı edilmeleri içinde işlem başlatıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, “Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından emniyet ve asayişin temini ve devamı maksadıyla yapılan kontroller aralıksız devam edecektir” ifadelerine yer verildi.