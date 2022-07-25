Jandarma ekipleri kahvehanedeki erkeklere eğitim verdi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Eğitimde, aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, aile içi ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Gümüşova ve Cumayeri'nde bulunan kahvehanelerdeki 124 erkeğe "Kadına El Kalkmaz" sloganıyla eğitim verdi. Eğitimde, aile içi ve kadına şiddet mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı. Aynı zamanda vatandaşlar kanunlar hakkında da bilgilendirildi.