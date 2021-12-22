Jandarma ekipleri komutanlığını ve okullarını tanıttı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Ömer Seyfettin Akdoğan Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine eğitim verildi. Programda öğrencilere jandarma ekiplerince jandarmanın görevleri, jandarma okullarının tanıtımı, öğrenci alımları ve başvuru şartları anlatıldı.

Okulda okuyan 340 öğrencinin katıldığı eğitimde ayrıca kız öğrencilerin ve öğretmenlerin cep telefonlarına ekipler tarafından KADES Uygulaması da indirildi.