Jandarma ekipleri öğretmenleri unutmadı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okullarını ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Ülke genelinde her yıl kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Düzce'de de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de köy okullarında görev yapan öğretmenleri ziyaret etti. Jandarma ekipleri, eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.