İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.

Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan trafik denetiminde 57 araç kontrol edildi, 2 araca para cezası uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Kaynaşlı kontrol noktasında uygulama yaptı. Uygulamalara 3 trafik timi ve 6 personel katıldı. Yapılan denetimlerde 57 araç kontrol edildi. Hatalı araç kullanan ve belgeleri eksik olan 2 araca 580 TL cezai işlem uygulandı. Ekiplerin, başta ana arterler olmak üzere ilçe ve köy yollarında kuralları ihlal eden sürücülere karşı uygulamalarına devam edecekleri öğrenildi.

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