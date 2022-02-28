İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

Düzce’de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.


Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktörlere ve diğer tarım araçlarına yönelik uygulama yaptı. 6 trafik timi ve 12 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 38 traktör ve tarım aracı kontrol edildi. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 traktör trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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