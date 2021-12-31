Jandarma okullarının tanıtımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince lise öğrencilerine yönelik ‘Haydi Mesleğini Seç' projesi başlatıldı. Öğrencilere jandarma konusunda genel bilgilendirmeler yapılırken, Jandarma okulları ile ilgili de tanıtımlar yapılıyor.

Jandarma Alay Komutanlığı, Düzce'de lise öğrencilerine yönelik ‘Haydi Mesleğini Seç' projesi başlattı. Proje kapsamında jandarma ekipleri lise öğrencilerine jandarmanın faaliyetleri, jandarma okulları, öğrenci alımları ve başvurular gibi konularda bilgilendirmeler yapıyor. Bu kapsamda Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Proje ve Sosyal Bilimler Okulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik tanıtım ve bilgilendirme etkinliği düzenlendi. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş şube Müdürlüğü Aile içi Şiddet ve Çocuk ekipleri ile Halkla İlişkiler Uzmanı Koordinesinde icra edilen tanıtım etkinliğinde 240 öğrenciye Jandarma Okullarının Tanıtımı, Öğrenci Alımları ve Başvuru Şartları anlatıldı. Ayrıca, kız öğrencilerin ve öğretmenlerin cep telefonlarına KADES Uygulamasının İndirilmesi de sağlandı.